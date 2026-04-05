العميد فواز عرب: إيران ترد على مهلة ترامب بضربات متزايدة في الخليج

حذر العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، من تصاعد ملحوظ في وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الساعات والأيام الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التصعيد يستهدف بشكل أساسي دول الخليج في ظل توترات إقليمية متزايدة.

وأوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامية أمل مضهج، أن هذا التحرك يأتي تزامنًا مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لـ إيران لإبداء موقفها من الاتفاق المرتقب، مشيرًا إلى أن طهران تسعى من خلال هذا التصعيد إلى فرض واقع ميداني يعكس قدرتها على التأثير وإلحاق الضرر.

وقال إن هذه التحركات تحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، إذ تحاول إيران إثبات امتلاكها قدرات صاروخية متقدمة، خلافًا لما تردد بشأن تدمير جزء كبير من ترسانتها، مؤكدًا أن هذه القدرات لا تزال قائمة وتشكل عاملًا مهمًا في حسابات أي مواجهة محتملة.

وشدد على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة هذه المعطيات بعين الاعتبار في أي تحرك عسكري مستقبلي، لافتًا إلى أن المشهد الإقليمي يتجه نحو مزيد من التعقيد في ظل استمرار التصعيد وتبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة.

