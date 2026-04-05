تكريم خالد الصاوي وصابرين وسماح أنور فى افتتاح الكاثوليكي للسينما

في إطار الإستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الرابعة والسبعين، عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر عدّة اجتماعات خلال الفترة الماضية لترتيبات حفل افتتاح المهرجان بعد أن تم اختيار الفنانين وصُنّاع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الرابعة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان وسيقوم بتسليمها كل من سعادة سفير الفاتيكان بالقاهرة المونسنيور نيقولا هنري تيفانا، والأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، حيث كانت اللجنة العليا قد قررت منح الجوائز التالية:

جوائز الريادة السينمائية:

للفنان القدير/ خالد الصاوي

للفنانة القديرة/ صابرين

للفنان القدير/ رياض الخولي للفنانة القديرة/ سماح أنور

جائزة المركز الخاصة:

للمونتيرة القديرة/ د. غادة جُبّارة

جائزة فريد المزاوي:

للكاتب والسيناريست القدير/ مجدي صابر

جائزة الأب يوسف مظلوم:

للمخرج القدير/ مجدي أحمد علي

جائزة التميّز الإعلامي:

للإعلامي القدير/ أسامة منير

جوائز الإبداع الفني:

للفنان القدير/ محمد الصاوي للموسيقارالقدير/ خالد حمّاد

للفنانة القديرة/ چومانا مراد للناقدة القديرة/ ماجدة موريس

لمدير التصوير القدير/ مازن المتجول

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2025 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي

لكلٍ من:

الفنانة القديرة/ ريهام عبد الغفور عن دورها في مسلسل “ظلم المصطبة”.

الفنانة القديرة/ أمينة خليل عن دورها في مسلسل "لام شمسية".

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي

لكلٍ من:

الفنان القدير/ محمد فرّاج عن دوره في مسلسل “كتالوج”.

الفنان القدير/ محمد شاهين عن دوره في مسلسل "لام شمسية".

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح:

جائزة المركز التشجيعية:

للفنان الشاب المتميّز/ أحمد غُزّي.

كانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 38 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، حيث أن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: "6 أيام" للمخرج كريم شعبان ، "سنو وايت" للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، "ضي (سيرة أهل الضي)" للمخرج كريم الشنّاوي، "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، "فيها إيه يعني ؟!" للمخرج عمر رشدي حامد، "دخل الربيع بيضحك" للمخرجة نهى عادل.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الرابعة والسبعين برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعضوية كلٍ من: الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة سولاف فواخرجي، الكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، مدير التصوير بيشوي روزفلت، المونتيرة منى ربيع، الموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الرابعة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضورعروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بداية من يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.

هذا وستقوم الإعلامية *لميس سلامة* بتقديم حفلي الافتتاح والختام على المسرح، كما تم التنسيق مع *قناة نايل سينما* برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري *لإذاعة حفلي افتتاح وختام المهرجان على الهواء مباشرة*.