وسائل إعلام إيرانية تنشر صورًا لبقايا طائرة أمريكية دمرت داخل إيران| شاهد

نشرت وسائل إعلام إيرانية وحسابات تابعة للاستخبارات مفتوحة المصدر صورًا لما وصفته بأنه بقايا طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-130 Hercules، دمرها الجيش الأمريكي عمدًا داخل إيران بعد تعطلها، لمنع وصولها إلى القوات الإيرانية.

وكانت مصادر أمريكية قد أوضحت لـ"نيويورك تايمز" أن الطائرتين اللتين تعطلتا كانتا تقلان قوات كوماندوز وعسكريين شاركوا في عملية إنقاذ طيار أمريكي مفقود داخل إيران.

وبعد تعطل الطائرتين في موقع ناءٍ، قرر الجيش الأمريكي إرسال ثلاث طائرات بديلة لإجلاء جميع العسكريين بأمان، مع تدمير الطائرتين المعطلتين لتجنب وقوعهما في يد الإيرانيين.