أقباط الغربية يحتفلون برش المياه المباركة والخوص بأحد السعف بالكنائس .. صور وفيديو

شهدت كنائس الغربية اليوم استمرار اجواء من البهجة والسرور بين صفوف الأسر والعائلات القبطية احتفالات بأحد السعف تزامنا مع بدء اسبوع الٱلام وذلك بإقامة الصلوات والترانيم الدينية بمشاركة الأباء و الأساقفة علي مستوي مطرانيتي طنطا والمحلة .

اجواء الاحتفالية



في المقابل سعي القمص داود المسئول عن كنيسة القديس ماري جرجس بمنطقة شارع ابوالفضل بميدان السويقة بالاحتفال بإقامة الصلوات والترانيم الدينية ورش مياه المباركة علي أبناء الأسر والعائلات الأقباط الأمر الذي ترك أثرا إيجابيا وفرحا لدي نفوسهم .

فرحة اسبوع الٱلام



وحرصا الأسر والعائلات علي استخدام الخوص وارتداء الملابس الجديدة أثناء احتفالات داخل الكنيسة فضلا عن توزيع جوائز وحلوي علي الصغار والكبار.

اجواء أحد السعف

الجدير بالذكر أن أسبوع الآلام أقدس أيام السنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويبدأ في 2026 من أحد الشعانين (5 أبريل) حتى عيد القيامة. تتشح الكنائس بالسواد وتُقام صلوات "البصخة المقدسة" يوميًا، وتتضمن طقوسًا خاصة مثل الجناز العام، قداس خميس العهد وغسل الأرجل، والجمعة العظيمة، في ذكرى آلام المسيح.

https://youtu.be/tefYPTx4AEc