جامعة المنيا تبدأ استقبال وفود الجامعات المشاركة بملتقى الحضارات

استقبلت جامعة المنيا وفود الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، من الطلاب الوافدين الأجانب المشاركين في فعاليات ملتقى الحضارات على أرض الحضارات .. عروس الصعيد وذلك من أمام مبنى رئاسة الجامعة بالحرم الجامعي، وسط أجواء احتفالية متميزة.



ويأتي تنظيم الملتقى خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2026، بالتزامن مع احتفالات جامعة المنيا بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، واحتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

وجاء الاستقبال في صورة حضارية متكاملة تعكس قوة مصر الناعمة، حيث تضمن عروضًا فنية وفلكلورية متنوعة، شملت التنورة والتحطيب والموسيقى التراثية للشعوب، في رسالة بصرية وثقافية تستهدف إبراز الهوية المصرية والترويج لمقوماتها السياحية والتراثية، بما يسهم في جذب مزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

كما حرصت إدارة الجامعة على تقديم الهدايا التذكارية والزهور للوفود المشاركة، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترك انطباع إيجابي مستدام لدى الطلاب الأجانب، باعتبارهم سفراء مستقبليين لمصر في بلدانهم، وهو ما يعزز من فرص الترويج غير المباشر لمصر كمقصد تعليمي وسياحي متميز.

وشهدت مراسم الاستقبال حالة من السعادة بين الطلاب الوافدين، الذين أعربوا عن تقديرهم الكبير لحفاوة الاستقبال والتنظيم، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس مستوى متقدمًا من الاهتمام بالطلاب الدوليين، وتشجع على اختيار مصر وجهة للدراسة الجامعية، بما يدعم خطط الدولة في زيادة أعداد الطلاب الوافدين كأحد مصادر الدخل القومي.

ويُعد الملتقى نموذجًا متكاملًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والمحافظات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يجمع بين التبادل الثقافي والترويج السياحي والتعليم الدولي، بمشاركة أكثر من 26 جنسية من مختلف دول العالم، إلى جانب طلاب من عشرين جامعة مصرية.

ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم المعرض المجمع للدول باستاد الجامعة، والذي يمثل منصة تفاعلية لعرض ثقافات الدول المشاركة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمعالم الأثرية بمحافظة المنيا، بما يربط بين التجربة التعليمية والتجربة السياحية، ويعزز من فرص الترويج الدولي للمقصد المصري.