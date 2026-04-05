ضبط مخزن يعيد تدوير الزيوت المستعملة بالمنيا قبل طرحها للأسواق.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط واحد من أكبر مخازن الزيوت غير الصالحة للاستخدام، والتي كان يتم تجهيزها لإعادة التدوير بإضافة مواد كيميائية شديدة الخطورة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين .

​وتمكنت الحملة من استهداف مخزن لتجميع الزيوت المستعملة والمجهولة المصدر وإعادة تدوير هذه الزيوت وإضافة مواد كيميائية مسرطنة لتحسين مظهرها وإعادة طرحها في الأسواق، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين ويتسبب في أمراض مزمنة وخطيرة ، حيث تم مصادرة كميات ضخمة من الزيوت المستخدمة السامة، وضبط عدد ٢ سيارة نقل محملة بتانكات مليئة بالزيوت وموتور رفع .