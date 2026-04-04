عصام السقا يسخر من عدم العثور على الطيار الأمريكي مقارنة بحقيبة طفل المنيا

تفاعل الفنان عصام السقا بشكل ساخر مع قصة طفل من المنيا فقد حقيبته المدرسية، مشيرًا إلى سرعة اهتمام المجتمع بعودتها.

وكتب السقا عبر حسابه على فيسبوك: "عصام ابن المنيا شنطته ضاعت في المدرسة ومصر رجعت له الشنطة، أمريكا ضاع منهم طيار في إيران وبقالهم يومين بيدوروا عليه"

شهدت إحدى مدارس محافظة المنيا واقعة لافتة تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت والدة طفل يُدعى عصام، في مقطع فيديو تناشد فيه استعادة الحقيبة الدراسية الخاصة بابنها، والتي فُقدت داخل المدرسة، مؤكدة أنها تحتوي على جميع أدواته وكتبه.