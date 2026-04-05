في ظروف غامضة .. العثور على جثة فتاة داخل منزلها بالمنيا

عثر أهالي إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، على جثة فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن العثور على جثة فتاة داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثمان فتاة تدعى س . ف إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تكثف أجهزة الأمن تحرياتها للوقوف على أسباب الوفاة.

