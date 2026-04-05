لعدم الالتزام بتطبيق قرارات الغلق.. تحرير 5 محاضر لأنشطة تجارية وفض سرادق فرح بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع، وكذلك إزالة الإعلانات غير المرخصة، بالتزامن مع المرور الميداني لمتابعة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتوقيتات الغلق المقررة وترشيد خطة الإنارة العامة بالشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف حملات رفع الاشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع وإزالة الإعلانات غير المرخصة، أثناء المرور لمتابعة غلق الأنشطة التجارية في المواعيد المقررة تخفيض الإنارة العامة.

وأشار إلى أنه شهد مركز ومدينة الزقازيق قيام شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بمتابعة حملات رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بالتزامن مع المرور الميداني للتأكد من التزام المحال بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الكهرباء.

وفي حي أول الزقازيق قام عمرو مصطفى رئيس الحي، بالتنسيق مع مسؤولي قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة من الشوارع لتحقيق الإنضباط في الشوارع، بالتزامن مع المرور الميداني للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الكهرباء، وتم تحرير محضر حيال أحد المواطنين لقيامة بفرش كراسي و عمل قهوه بلدي في الشارع.

وشهد حي ثان الزقازيق قيام محمد أبو هاشم قيادة حملة إشغالات مسائية بنطاق منطقة فلل الجامعة والشوارع المحيطة، حيث تم رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحقيق الإنضباط في الشوارع، بالتزامن مع المرور الميداني للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الكهرباء،وتم تحرير وتشميع ٢ كافتيريا ومحل ملابس لمخالفه اصحابهم توقيتات الغلق المحددة.

وشهد مركز ديرب نجم قيان أحمد ضاحي حملة مكبرة في نطاق المدينة، لرفع الإشغالات بالتزامن مع المرور الميداني للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الكهرباء،وتم فض سرادق فرح بقريه بهنيا لمخالفة مواعيد الغلق المحددة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بشكل مستمر لضمان تحقيق الانضباط واستعادة المظهر الحضاري في جميع الشوارع والأحياء وذلك بالتزامن مع تطبيق خطة ترشيد الكهرباء تحقيقا للصالح العام.