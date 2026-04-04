لمخالفة المواعيد.. تحرير 9 محاضر بين غلق وتشميع وفض سرادقي أفراح بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف المرور اليومي على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتوقيتات الغلق المقررة، وكذلك فض أي تجمعات داخل سرادقات الأفراح أو العزاء لمخالفة المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين لفرض الانضباط العام، وذلك عقب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات و الورش.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي للتأكد من التزام أصحاب المحال والورش وجميع الأنشطة التجارية بتوقيتات الغلق المحددة.

وأسفرت تلك الحملات على مدار اليومين الماضيين بتحرير ٩ محاضر حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق.

وتم تشميع كافتريا بمركز ومدينة الزقازيق، وتشميع محل عطارة بحي أول الزقازيق، وتشميع 2 محل لأنشطة تجارية متنوعة بحي ثانٍ الزقازيق، وتحرير محضر لمحل بيع مواد غذائية بمركز ومدينة فاقوس، وتحرير 3 محاضر لكافتيريا وأنشطة متنوعة بمركز ومدينة ههيا، وتحرير محضر لكافتيريا بمركز ومدينة بلبيس.

في سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بفض سرادقي أفراح بقريتي غيتة وشبرا النخلة، لمخالفة توقيتات الغلق المقررة في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأهاب محافظ الشرقية بأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة والمواطنين التعاون والالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء والحفاظ علي موارد الدولة بما يخدم مصلحة المواطن.