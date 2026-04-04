محافظات

لمخالفة المواعيد.. تحرير 9 محاضر بين غلق وتشميع وفض سرادقي أفراح بالشرقية

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف المرور اليومي على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتوقيتات الغلق المقررة، وكذلك فض أي تجمعات داخل سرادقات الأفراح أو العزاء لمخالفة المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين لفرض الانضباط العام، وذلك عقب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات و الورش.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي للتأكد من التزام أصحاب المحال والورش وجميع الأنشطة التجارية بتوقيتات الغلق المحددة.

وأسفرت تلك الحملات على مدار اليومين الماضيين بتحرير ٩ محاضر حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق.

وتم تشميع كافتريا بمركز ومدينة الزقازيق، وتشميع محل عطارة بحي أول الزقازيق، وتشميع 2 محل لأنشطة تجارية متنوعة بحي ثانٍ الزقازيق، وتحرير محضر لمحل بيع مواد غذائية بمركز ومدينة فاقوس، وتحرير 3 محاضر لكافتيريا وأنشطة متنوعة بمركز ومدينة ههيا، وتحرير محضر لكافتيريا بمركز ومدينة بلبيس.

في سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بفض سرادقي أفراح بقريتي غيتة وشبرا النخلة، لمخالفة توقيتات الغلق المقررة في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأهاب محافظ الشرقية بأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة والمواطنين التعاون والالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء والحفاظ علي موارد الدولة بما يخدم مصلحة المواطن.

الشرقية محافظ الشرقية إدارة المتابعة الميدانية الأنشطة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

الزمالك

بعدما اكتسح المصري.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

الدوري الإيطالي

قمة دوري الكالتشيو.. نابولي يواجه ميلان في رحلة الزحف نحو الصدارة

النادي الأهلي

عينه علي الدوري.. مران ختامي لـ الأهلي استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد