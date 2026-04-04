خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام آخرين بالتعدى عليه وإحداث إصابته بالشرقية، والزعم بقيام أحدهم بالتأثير على مجريات التحقيقات فى المحضر المحرر بشأن ذات الواقعة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21/10 /2025، تلقى مركز شرطة أبو حماد بالشرقية بلاغا من الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام زوج شقيقته، موظف، مقيم بذات العنوان، وآخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وباستدعاء المشكو فى حقهم، أفادوا بحدوث مشاجرة لخلافات بينهم، وتبادلوا الاتهامات مع الشاكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمعاودة استدعاء المشكو فى حقه، وبسؤاله نفى ادعاءات الشاكى، واتهمه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى إطار التشهير به.

