بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
حوادث

مخدرات وسلاح بـ92 مليون جنيه.. مصرع 6 عناصر إجرامية فى الدقهلية | صور

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات .ومصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية .

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
 


 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات " شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - إتجار بالمخدرات - سلاح نارى – بلطجة وفرض سيطرة " ) بنطاق محافظة الدقهلية ،وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس "شابو" , هيروين ، هيدرو" – 85 قطعة سلاح نارى"20 بندقية آلية ، 37 بندقية خرطوش ، 24 فرد خرطوش، 4 طبنجات") .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (92) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .


 



 



زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

الصحة الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين لـ 7 عقب قصف إيراني على تل أبيب

صورة أرشيفية

آخر التحركات الروسية تجاه حرب إيران وأمريكا.. تفاصيل

بالصور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد