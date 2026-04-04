مخدرات وسلاح بـ92 مليون جنيه.. مصرع 6 عناصر إجرامية فى الدقهلية | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات .ومصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات " شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - إتجار بالمخدرات - سلاح نارى – بلطجة وفرض سيطرة " ) بنطاق محافظة الدقهلية ،وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس "شابو" , هيروين ، هيدرو" – 85 قطعة سلاح نارى"20 بندقية آلية ، 37 بندقية خرطوش ، 24 فرد خرطوش، 4 طبنجات") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (92) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .









