تفاصيل إصابة طفلة وشاب بلدغات عقرب سام في الفرافرة بالوادي الجديد

تسببت العواصف الترابيه التي اجتاحت الوادي الجديد في خروج العقارب والثعابين والحشرات الهوام من مخابئها الامر الذي تسبب في اصابة العديد من الاطفال والشباب بلدغات العقارب.

كما أُصيبت طفلة وشاب، بلدغتي عقرب سام في نطاق مركز الفرافرة في واقعتين منفصلتين، انتهتا بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وسط متابعة طبية لحالتيهما.

إخطار أمني وتحديد الحالتين

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول حالتين مصابتين جراء لدغات العقارب إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين أن الحالة الأولى للطفلة رحمة صبرة حمدي، عامين، بعد تعرضها للدغة عقرب سام داخل منزلها بقرية الأمل، فيما أُصيب يوسف مهدي أحمد، 35 عامًا، بلدغة عقرب سام أثناء وجوده بمزرعة في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

مصل وملاحظة داخل المستشفى

جرى التعامل مع الحالتين داخل مستشفى الفرافرة المركزي عبر تقديم الرعاية العاجلة وحقنهما بالمصل المضاد لسموم لدغات العقارب، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استقرار المؤشرات الحيوية ومنع أي مضاعفات محتملة، خاصة مع تكرار هذا النوع من الإصابات في الوادي الجديد والمناطق الصحراوية المحيطة بمركز الفرافرة.

كما شملت حالات لدغات العقارب إصابة كلا من: "عبدالرحمن سيد محمد"، عامين، مقيم بقرية أسمنت بمركز الداخلة، و"الشيماء محمد أربعين سيد"، 29 عاما، مقيمة بمدينة موط بالداخلة، و"أحمد يماني عاطف يماني"، عامين، مقيم بقرية المعصرة بمركز الداخلة، و"أحمد وجيه سيد محمد"، 24 عاما، و"أحمد محمد عمر حسان"، 10 أعوام، مقيمان بمركز الداخلة، و"هاجر نور الدين محمد"، 7 أعوام، التي تعرضت للإصابة داخل منزلها بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة، و"رضا رؤوف أحمد"، 14 عاما، الذي أُصيب داخل مزرعة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

وأثارت العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد مخاوف الأهالي، خاصة مع تكرار ظهور العقارب السامة في مثل هذه الأجواء، إذ تدفع العواصف الترابية والحركة الشديدة للرمال هذه الكائنات إلى مغادرة جحورها والاقتراب من المنازل والمزارع، ما يزيد من احتمالات لدغات العقارب، خصوصا في المناطق الريفية والصحراوية بمركزي الداخلة والفرافرة.