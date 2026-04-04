الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الغربية.. تحرير 46 مخالفة للمخابز خلال 24 ساعة وضبط 37 شيكارة دقيق مدعم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على منظومة الدعم والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال المديرية والإدارات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة، عن تحرير 46 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية خلال 24 ساعة، شملت 17 محضر نقص وزن، و8 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر توقف بدون إذن، ومحضر عدم وجود سجل زيارات، إلى جانب 5 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، فضلًا عن 7 محاضر نقص وزن للمخابز السياحية.

وفي قطاع السلع، أسفرت الحملات بمركز قطور عن ضبط 3 طن و200 كجم سماد فوسفات مجهول المصدر، و2 طن علف فول صويا بدون بيانات، إلى جانب كميات من الردة بدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم ضبط سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية، و20 جركن زيت طعام بدون بيانات داخل عدد من الأنشطة التجارية، فضلًا عن ضبط 35 أسطوانة غاز تجاري مجمعة بغرض الاتجار غير المشروع.

وفي ذات السياق، تم ضبط 100 لتر سولار داخل أحد المخابز السياحية بدون تصريح، بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر بعدد من المراكز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف بكافة القطاعات، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس الدعم أو صحة المواطنين، لضمان الانضباط الكامل بالأسواق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها ولا تتكاسل عنها

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد