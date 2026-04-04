الغربية.. تحرير 46 مخالفة للمخابز خلال 24 ساعة وضبط 37 شيكارة دقيق مدعم

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على منظومة الدعم والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال المديرية والإدارات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة، عن تحرير 46 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية خلال 24 ساعة، شملت 17 محضر نقص وزن، و8 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر توقف بدون إذن، ومحضر عدم وجود سجل زيارات، إلى جانب 5 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، فضلًا عن 7 محاضر نقص وزن للمخابز السياحية.

وفي قطاع السلع، أسفرت الحملات بمركز قطور عن ضبط 3 طن و200 كجم سماد فوسفات مجهول المصدر، و2 طن علف فول صويا بدون بيانات، إلى جانب كميات من الردة بدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم ضبط سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية، و20 جركن زيت طعام بدون بيانات داخل عدد من الأنشطة التجارية، فضلًا عن ضبط 35 أسطوانة غاز تجاري مجمعة بغرض الاتجار غير المشروع.

وفي ذات السياق، تم ضبط 100 لتر سولار داخل أحد المخابز السياحية بدون تصريح، بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر بعدد من المراكز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف بكافة القطاعات، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس الدعم أو صحة المواطنين، لضمان الانضباط الكامل بالأسواق.