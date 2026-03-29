إخماد حريق هائل بمصنع كاوتش في طنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، صباح اليوم الأحد، من إخماد نيران حريق هائل بمصنع كاوتش في طنطا إثر ماس كهربائي مفاجئ، دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

وأفاد مسئول إداري بأن الحريق التهم أحد المكاتب الإدارية ولم يصل إلى مخازن المصنع، وتمت السيطرة على النيران بواسطة سيارات مطافئ بالتنسيق مع عمال المصنع الذين استعانوا بطفايات الحريق.

تحرك أمني عاجل

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمصنع كاوتش بالمنطقة الأزهرية بنطاق دائرة القسم.

إخماد نيران حريق

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتم إخماد نيران حريق المكتب الإداري المصنع دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.