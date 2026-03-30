قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعتين بكلية الطب

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية الطب لتخريج الدفعة الثانية والستين من برنامج النقاط المعتمدة دفعة الدكتور محمد شفيق نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق والطالب المرحوم أحمد مصطفى البراجه والدفعة الثانية من برنامج الساعات المعتمدة دفعة الدكتور أيمن السعيد عميد الكلية الأسبق.

توجيهات جامعة طنطا 

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور  محمد جابر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لؤي الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، ولفيف من أساتذة كلية الطب والخريجين وأولياء أمورهم، وذلك بإستاد جامعة طنطا بمجمع الكليات سبرباى .

تحرك تنفيذي عاجل 

خلال كلمته أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، على عراقة كلية الطب ومكانتها الرائدة كركيزة أساسية للجامعة، مشيراً إلى تميز الكلية الملموس في عدة محاور استراتيجية، منها التميز الأكاديمي والبحثي، ودورها الفعال في دفع عجلة البحث العلمي ونشر الأبحاث في المجلات الدولية المرموقة، ومساهمة الكلية المباشرة والأساسية في ارتقاء ترتيب جامعة طنطا في العديد من التصنيفات الدولية، علاوةَ على التوازن الذي تحققه الكلية بين التفوق الدراسي والمشاركة الحيوية في الأنشطة التي تبني شخصية الطالب.

فخر وسعادة 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته وفخره لمشاركة خريجي الكلية الاحتفال بلحظة قطف ثمار سنوات من السهر والجهد والمثابرة، داعيا الطلاب لأن يستمروا في التعلم فالطب علم لا يتوقف، وما تعلموه في كليتهم هو المفتاح لباب واسع من المعرفة، وأن يتمسكوا بأخلاقيات المهنة، مضيفاً أن كلية الطب بذلت كل جهد ممكن لتأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير العالمية، ولم تبخل مستشفياتنا الجامعية - التي هي فخر لإقليم الدلتا – بأن تكون الميدان الحقيقي لتدريبهم وصقل مهاراتهم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والعلماء الذين لم يدخروا جهداً في نقل خبراتهم إليهم، موجهاً تحية إجلال وتقدير لأولياء الأمور، واصفاً إياهم بالجنود المجهولين الذين ضحوا بالكثير ليروا أبنائهم في هذه اللحظة، متمنيا لجميع الطلاب توفيقاً لا ينقطع، ونجاحاً يملأ الآفاق، مشيداً بجهود فريق تنظيم الحفل، مثمناً جهودهم المخلصة واحترافيتهم العالية التي أظهرت الحفل بصورة تليق باسم ومكانة الكلية والجامعة.


من جانبه أشار الدكتور السيد العجوز إلى سعادته البالغة بتواجده اليوم وسط الخريجين في لحظة من أجمل لحظات الحصاد، مؤكداً أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لمرحلة طويلة من الجد والمثابرة، وإعلاناً لانطلاق أولى خطواتهم الواعدة نحو مستقبل مشرق، مضيفاً أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، كان وما يزال يضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات وتحرص الجامعة دائما على تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها، إيماناً بأن طبيب المستقبل يحتاج إلى بيئة تعليمية محفزة تساعده على الإبداع والتميز، موجهاً الطلاب لأن يتذكروا دائماً أن جودة الرعاية الصحية تبدأ من جودة التعليم الذي تلقوه في الكلية، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق في حياتهم المقبلة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور محمد حنتيرة، عميد الكلية، عن بالغ فخره واعتزازه بتخريج دفعتين جديدتين تحملان اسميْ قامات علمية رفيعة وهما الدكتور محمد شفيق، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية الأسبق، ووجه عميد الكلية تحية إعتزاز وتقدير لأولياء الأمور الذين جنوا ثمار كفاحهم اليوم، مؤكداً على عراقة الكلية ومستشفياتها الجامعية التي تُعد صرحاً طبياً يضم 15 مستشفى بسعة 3000 سرير، معلناً عن خطة تطوير طموحة بحلول عام 2030 تستهدف زيادة السعة لتصل إلى 4000 سرير، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد للكلية ومستشفى جديد للطوارئ، موجها الشكر للدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، مثمنًا دعمه المستمر ورعايته الدائمة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الإنجازات، مثمنا جهود رؤساء الأقسام والأساتذة على عطائهم المستمر وتفانيهم في غرس قيم العلم والمعرفة في نفوس الطلاب، وداعياً الخريجين إلى مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية لخدمة الوطن.

وشهدت فاعليات الحفل ترديد الخريجين لـ 'قسم الأطباء' خلف الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، معلنين بذلك بدء مسيرتهم المهنية والتزامهم بأخلاقيات المهنة وشرفها، واهداء درع الحفل للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شفيق نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية الأسبق، والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، وأسرة الطالب أحمد مصطفى البراجه رحمه الله، كما تم تكريم الطلاب والطالبات خريجي الدفعتين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

امطار

ترشيحاتنا

فرد

القمر الأزرق

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
فاطمة كشري
تشميع
فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

عبد الحليم حافظ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

منى أحمد

كريمة أبو العينين

المزيد