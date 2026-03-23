قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان شاب غرق في مياه بحر شبين بالمحلة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية صباح اليوم من انتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر شبين أثناء استحمامه خلال فترة عيد الفطر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات أمنية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة غرق شاب أثناء استحمامه في مياه بحر شبين بنطاق عزبة راغب بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

غرق الشاب

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثمان الشاب في اقل من 24 ساعة ونقل إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

نقل الضحية المشرحة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق