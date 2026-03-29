القصة الكاملة للعثور على جثة فتاة ثلاثينية في منزل اسرتها بالغربية..ما الذي حدث؟

عثرت الاجهزة الامنية بالغربية على جثة فتاة ثلاثينية في منزل اسرتها باحدي قرى المحافظة ، دون وجود شبهة جنائية في الحادث..

شهدت قرية تفهنا العزب بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها ما فيه داخل منزلها وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها للتأكد من وجود شبهة جنائية من الحادث من عدمه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن وفاة السيدة لا يوجد شبهة جنائية في الحادث مشيرا أن الواقعة "وفاة جاءت بسبب إنهاء حياتها إثر أزمة نفسية حادة " .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي جثة سيدة متوفاة "م.ن" 31 سنة داخل منزل أسرتها بقرية تفهنا العزب بدائرة مركز زفتي .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة وعدم وجود شبهه جنائيه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.