كشف حقيقة ادعاء شخص تعد.ى طليق ابنته ووالدته عليه بسلا.ح أبيض بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو يتضمن تعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر بتضرره من طليق نجلته ووالدته لقيامهما بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء وتهديده بإلحاق الأذى به بالغربية ، ويظهر خلال المنشور صور للمشكو فى حقه حاملاً سلاح نارى .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وبسؤاله قرر بوجود خلافات عائلية بين كريمته وزوجها (عنصر جنائى - مقيم بدائرة المركز) وقيام نجلته بتركها مسكن زوجها وإقامتها طرفه ، وبتاريخ 25 الجارى حضر زوج نجلته ووالدته لمنزله لمحاولة إصطحاب نجلته لمسكن الزوجية إلا أنه رفض ذلك ، فقاما بالتعدى عليه ونجلته الأخرى بالسب وتهديدهما بإلحاق الأذى.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وبسؤال المتهم المذكور عن الصور الظاهرة بالمنشور التى يظهر خلالها حاملاً سلاح نارى أفاد بأنها قديمة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .