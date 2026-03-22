الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الغربية يواصل المرور الميداني على مستشفيات المحلة لمتابعة انتظام الخدمة الطبية

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

واصل الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية جولاته الميدانية المكثفة على مستشفيات المحافظة.

و أجرى جولة تفقدية بمستشفى المحلة العام، وحميات المحلة ومركز كبد المحلة ، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

توجيهات صحة الغربية 

تفقد خلال الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفيات ، شملت الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، والمعامل، والأشعة، والعيادات الخارجية.

وتابع انتظام العمل، وراجع السجلات الطبية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمرضى والمترددين على المستشفيات.

تحسين خدمات المواطنين 


كما أشاد الدكتور أسامة بجهود الفرق الطبية وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، موجّهًا بصرف مكافأة مالية لطبيبة عناية الأطفال بمستشفى المحلة العام تقديرًا لالتزامها وأدائها المتميز في خدمة المرضى.

كما شملت الجولة المرور على مركز كبد المحلة بحضور الدكتور محمد فتحي مدير المركز  للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتفعيل بروتوكول تعاون لتحويل الحالات التي تحتاج لأشعة رنين المغناطيسي، ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة عدد من القيادات الصحية والإدارات الفنية بالمديرية، من بينها إدارة الطب العلاجي، والمعامل، ومكافحة العدوى، والحوكمة، والتمريض، والصيدلة، والأشعة، وبنك الدم، والإعلام والتثقيف الصحي، والعلاج الطبيعي، والأمراض الصدرية، والطب الوقائي، وإدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة وتقييم الأداء ميدانيًا.

رفع كفاءة الخدمات 


وفي سياق متصل، قامت الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل مديرية الصحة بالغربية بزيارة تفقدية إلى مستشفى أبيار المركزي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفى.
وتأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بضرورة تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، لضمان انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

