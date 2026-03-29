ضبط شاب طعن طليقته بواسطة "سلاح أبيض" لخلاف على رؤية أطفاله بشوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب طعن طليقته بواسطة "سلاح أبيض" لخلاف علي رؤية أطفاله بشوارع المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تعرض سيدة للطعن بجرح سطحي علي يد طليقها الشاب أثناء سيرها بطريق العام بميدان البندر بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهم وعلل ارتكابه الواقعة لخلافات حول رؤية أطفاله .

ضبط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.