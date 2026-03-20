الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها يفتتح معرض الملابس لدعم الأكثر احتياجا

افتتح الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها اليوم معرض الملابس الصيفي لعام 2026، وذلك في إطار الدور المجتمعي للكنيسة وحرصها على دعم الأسر وتوفير الملابس بأسعار مناسبة، وسط أجواء من المحبة والخدمة لأبناء الإيبارشية.

افتتاح معرض الملابس

كما زار نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها اليوم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والاستقرار.

وجاء ذلك في إطار روح المحبة والتآخي الوطني، وبمناسبة عيد الفطر المبارك .

تهنئة عيد الفطر المبارك

كما قام نيافته بزيارة مدير أمن الغربية، و القيادات الأمنية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، معربًا عن تقديره الكبير لجهودهم المخلصة في حفظ الأمن وتحقيق الأمان، ومتمنيًا لهم دوام النجاح في أداء رسالتهم الوطنية.