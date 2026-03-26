نزلت تشتري حاجات للبيت.. وفاة سيدة صعقا بالكهرباء وسط الأمطار في طنطا

شهدت قرية منشية جنزور بمركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة سيدة تدعي إيمان عبده مصرعها صعقًا بالتيار الكهربي أثناء نزولها للشارع لقضاء متطلبات أسرتها خلال موجة الأمطار.

تفاصيل الواقعة

وتسبب وفاة السيدة الضحية في إصابة كافة الأسر والعائلات بذات القرية بحالة من الصدمة والوجيعة بسبب وفاتها في العقد الرابع من العمر، إذ تبلغ 33 سنة ، متزوجة وأم لثلاثة أطفال في عمر الزهور.

وفاة سيدة صعقا بالكهرباء

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بمصرع سيدة مقيمة بقرية منشية جنزور التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، تزامنا مع موجة الطقس السيء واستمرار سقوط الأمطار.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا لمحل البلاغ وتبين مصرع سيدة متأثرة بإصابتها صعقها تيار كهربي.

رحيل مفاجىء

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.