حقيقة رحيل علاء عبد العال .. قرار رسمي من إدارة غزل المحلة

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي غزل المحلة، أن مجلس الإدارة يتمسك ببقاء المدير الفني علاء عبد العال على رأس القيادة الفنية للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، رافضًا كل ما يتردد حول رحيله في الفترة الأخيرة.

ثقة الإدارة ودعم الجهاز الفني

أكد المصدر أن المدرب يحظى بثقة كاملة من مجلس الإدارة، وأنه مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي دون أي نية للتغيير في الوقت الراهن. وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن رحيله لا أساس له من الصحة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار الفني خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

استغلال فترة التوقف الدولي

أوضح المصدر أن الفريق يسعى للاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية. وفي هذا الإطار، خاض الفريق مباراة ودية أمام مودرن سبورت، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والعمل على تحسين الأداء قبل استئناف منافسات الدوري.

تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي

وكان فريق غزل المحلة قد استهل مشواره في مجموعة الهبوط بالتعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في مباراة قوية شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفريقين. وتقدم المحلة عن طريق محمود صلاح في الدقيقة 21، قبل أن يدرك أسامة فيصل التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 73.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذه النتيجة، يحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ما يزيد من صعوبة موقفه في صراع البقاء بالدوري الممتاز، ويجعل المرحلة المقبلة حاسمة لمستقبل الفريق.