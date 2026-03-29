إلهام أبو الفتح
محافظ الغربية يشارك في اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء

شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في المواعيد المحددة، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من مساء أمس السبت، مع الالتزام بالاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة. وأكد محافظ الغربية  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت حملات مكثفة منذ اللحظات الأولى لتطبيق القرار، مع التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن الالتزام الكامل وتحقيق الانضباط في الشارع، حفاظًا على الصالح العام.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود المحافظات، مشددة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ القرار بكل حزم، مع تكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، وهو ما أكد محافظ الغربية الالتزام به، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق الانضباط الكامل والاستجابة لمطالب المواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، حيث شددت الوزيرة على أهمية متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات الاستباقية، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المراكز، لضمان عدم تأثر الحركة اليومية أو تعطيل مصالح المواطنين في حال سقوط أمطار.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي. وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على إنهاء طلبات التصالح المقدمة في أسرع وقت ممكن، مع دعم لجان البت الفني، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب التعامل الحاسم مع أي متغيرات مكانية غير قانونية، والتصدي الفوري لأي مخالفات جديدة.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة ملف تقنين أراضي الدولة، في ضوء تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت ذاته مراعاة مصالح المواطنين، مع الالتزام بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أكد محافظ الغربية استمرار العمل لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف.

واختُتم الاجتماع بمراجعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، حيث شددت الوزيرة على ضرورة دفع وتيرة العمل بكافة المشروعات الجارية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ومن جانبه، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز مسار التنمية الشاملة داخل المحافظة.

