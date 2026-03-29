محافظ الغربية يهنئ محمد السيد بـ برونزية كأس العالم لسلاح المبارزة

قدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ، خالص التهنئة للبطل محمد السيد، ابن المحافظة، بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في كازاخستان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء الغربية وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وأعرب المحافظ ، عن فخره بالمستوى المشرف الذي ظهر به اللاعب، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسلاح في إعداد أبطال قادرين على تحقيق البطولات، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المواهب الرياضية لصناعة جيل قادر على رفع اسم مصر عاليًا.