محافظ الغربية يشهد تجربة محاكاة للتعامل مع الأزمات بمحطة مياه شبرا ملكان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ تجارب محاكاة عملية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، على هامش افتتاح أعمال تطوير وإعادة تأهيل محطة مياه شبرا ملكان بمركز المحلة الكبرى، بتكلفة 10 ملايين جنيه، في إطار رفع جاهزية فرق التشغيل وضمان استمرارية الخدمة، وذلك بحضور اللواء المهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، واللواء وائل زغلول رئيس مجلس ومدينة المحلة.

توجيهات محافظ الغربية

وتضمنت التجارب سيناريوهات واقعية لمحاكاة العمل في الأماكن المغلقة، مع تطبيق كامل لإجراءات السلامة المهنية، وتنفيذ أعمال الإصلاح باستخدام معدات متخصصة، إلى جانب استعراض أجهزة قياس الغازات وإمداد الأكسجين للعمال، لضمان سلامتهم وتقليل أي مخاطر محتملة.

كما شملت المحاكاة سيناريو كامل للتعامل مع تسرب غاز الكلور، بدءًا من الاكتشاف المبكر، مرورًا بعزل مصدر الخطر وتأمين موقع الحادث، واستخدام مهمات الوقاية الشخصية، وصولًا إلى السيطرة الكاملة على الموقف والحفاظ على سلامة الجميع، ما يعكس مستوى عالٍ من التدريب والانضباط لدى فرق العمل.

تحرك تنفيذي

وأكد المحافظ أن التجارب تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية فرق التشغيل للتعامل مع أي طارئ، مشددًا على أن سلامة المواطنين والعاملين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن الاستعداد المسبق هو الركيزة الأساسية لتفادي الأزمات أو الحد من آثارها، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة المرافق الحيوية، مع تعزيز منظومة الأمان والسلامة المهنية لضمان استدامة الخدمات وجودتها.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ بتوجيه الشكر لكافة فرق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في التدريب الدوري ورفع كفاءة الأداء لضمان التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ والحفاظ على أعلى معدلات الأمان داخل منظومة مياه الشرب بالمحافظة.