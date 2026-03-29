لكثرة الإقبال بالمحلة.. محافظ الغربية يوجه بمد إقامة سوق اليوم الواحد

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، سوق اليوم الواحد بمدينة المحلة الكبرى، والذي يقدم السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية، بحضور المهندس ناصر عفيفي، مدير مديرية التموين بالغربية، اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة، الدكتور أحمد أسماعيل رئيس حي أول المحلة ، الأستاذ حاتم قابيل رئيس حي ثان المحلة .

توجيهات محافظ الغربية

واطلع المحافظ على مختلف المنتجات المتاحة بالسوق، والذي يضم أكثر من 15 عارضًا، وشملت المنتجات البيض والزيت، الشاي، السكر، الأرز، اللحوم، الأسماك، المكرونة، السمنة، البقوليات، منتجات الألبان، العصائر، الخضروات، الفاكهة، العطارة، بالإضافة إلى منتجات شركة الزيوت والصابون، والأسماك المقدمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للأسعار المخفضة وتوافر السلع، مؤكدين رغبتهم في أن يكون المعرض متاحًا لأكثر من يوم. واستجاب المحافظ لمطالبهم، موجّهًا بمد المعرض يومًا إضافيًا ليصبح مفتوحًا يومين، مع التأكيد على استمرار الرقابة اليومية وضمان ثبات الأسعار لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، ووجّه بالتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز بالغربية، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري والممارسات الاحتكارية.