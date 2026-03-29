تعليم الغربية:تكثيف فعاليات مبادرة «حضورك.. تفوقك» لترسيخ الهوية الوطنية

شهدت مدارس الغربية نشاطاً تربوياً واسعاً من خلال التوجيه العام للتربية الاجتماعية، شمل تنظيم ندوات تثقيفية ولقاءات للتوجيه الجمعي ركزت في مجملها على محاربة الظواهر السلبية مثل «التنمر» بمختلف أشكاله، والتوعية بمخاطر «الألعاب الإلكترونية» التي تؤثر على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي للطلاب.

توجيهات محافظ الغربية



وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليمية بالغربية، تواصل تعليم الغربية تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية والتربوية المكثفة ضمن مبادرة «حضورك.. تفوقك».

تحرك تنفيذي

تلك المبادرة التي تعد نشاط تربوي شامل يعزز الانضباط المدرسي وبناء الشخصية المصرية الواعية بمقدرات الوطن، تأتي الفعاليات تحت إشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ محمد خفاجه، موجه عام التربية الاجتماعية.

كما تضمنت الفعاليات تعاوناً مثمراً مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لعقد لقاءات توعوية تحمي النشء من مخاطر التدخين والإدمان، وتغرس فيهم قيم الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها ركيزة أساسية للتفوق والتميز الدراسي.

دعم مدارس الغربية

كما حرصت المديرية على تنفيذ برامج نوعية لتنمية روح وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية المصرية الأصيلة في نفوس الطلاب، من خلال لقاءات توعوية تتناول أهمية الحفاظ على البيئة الخضراء تماشياً مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على إعداد الأبحاث الاجتماعية التي تتناول القضايا القومية، مما يساهم في صقل مهاراتهم الفكرية وتعميق وعيهم بالدور المجتمعي المنوط بهم تجاه بيئتهم ووطنهم، وترسيخ الهوية المصرية في مواجهة التحديات المعاصرة.

بناء جيل قادر

من جانبه أكد وكيل الوزارة، أن هذه المجهودات تأتي لتعظيم دور المدرسة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل متمسكاً بقيمه الوطنية، مشدداً على الدور الفعال والمحوري للأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، واصفاً إياه بـ "حجر الزاوية" في نجاح المنظومة التربوية، حيث يقع على عاتقه الدور الأكبر في تحويل أهداف مبادرة «حضورك.. تفوقك» إلى واقع ملموس، لدى أبنائنا الطلاب.