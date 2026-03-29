الأرصاد تزف بشرى: تحسن تدريجي في حالة الطقس بأغلب المحافظات
8 ملايين متظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد ترامب.. ماذا يحدث في أمريكا؟
دعاء الرزق الواسع في المطر.. ردده يكرمك الله من حيث لا تحتسب
تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري .. مصدر برابطة الأندية يكشف الأسباب الكاملة
بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات
مرصد الأزهر يحذر من “تعفن الدماغ” الرقمي ويدعو لترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي
مركز المعلومات يصدر العدد الأول من مجلة "آفاق الطاقة" المحكمة لدعم صانعي القرار
وزير الصحة : استحداث تكنولوجيا الروبوتات الجراحية وتدريب الأطقم الطبية عليها
بعد قرار غلق المدارس.. محافظ القاهرة يتفقد شوارع المحافظة لرفع تراكمات المياه
ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 72,278 شهيدا منذ بدء العدوان
شائعات أم حقيقة ؟ .. الأسرار الكاملة فى مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب البرازيل
رئيس النواب: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة
محافظات

تعليم الغربية:تكثيف فعاليات مبادرة «حضورك.. تفوقك» لترسيخ الهوية الوطنية

الغربية أحمد علي

شهدت مدارس الغربية نشاطاً تربوياً واسعاً من خلال التوجيه العام للتربية الاجتماعية، شمل تنظيم ندوات تثقيفية ولقاءات للتوجيه الجمعي ركزت في مجملها على محاربة الظواهر السلبية مثل «التنمر» بمختلف أشكاله، والتوعية بمخاطر «الألعاب الإلكترونية» التي تؤثر على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي للطلاب. 

توجيهات محافظ الغربية 


وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليمية بالغربية، تواصل تعليم الغربية تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية والتربوية المكثفة ضمن مبادرة «حضورك.. تفوقك».

تحرك تنفيذي 

تلك المبادرة التي تعد نشاط تربوي شامل يعزز الانضباط المدرسي وبناء الشخصية المصرية الواعية بمقدرات الوطن، تأتي الفعاليات تحت إشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ محمد خفاجه، موجه عام التربية الاجتماعية.

كما تضمنت الفعاليات تعاوناً مثمراً مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لعقد لقاءات توعوية تحمي النشء من مخاطر التدخين والإدمان، وتغرس فيهم قيم الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها ركيزة أساسية للتفوق والتميز الدراسي.

دعم مدارس الغربية 

كما حرصت المديرية على تنفيذ برامج نوعية لتنمية روح وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية المصرية الأصيلة في نفوس الطلاب، من خلال لقاءات توعوية تتناول أهمية الحفاظ على البيئة الخضراء تماشياً مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على إعداد الأبحاث الاجتماعية التي تتناول القضايا القومية، مما يساهم في صقل مهاراتهم الفكرية وتعميق وعيهم بالدور المجتمعي المنوط بهم تجاه بيئتهم ووطنهم، وترسيخ الهوية المصرية في مواجهة التحديات المعاصرة.

بناء جيل قادر 

من جانبه أكد وكيل الوزارة، أن هذه المجهودات تأتي لتعظيم دور المدرسة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل متمسكاً بقيمه الوطنية، مشدداً على الدور الفعال والمحوري للأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، واصفاً إياه بـ "حجر الزاوية" في نجاح المنظومة التربوية، حيث يقع على عاتقه الدور الأكبر في تحويل أهداف مبادرة «حضورك.. تفوقك» إلى واقع ملموس، لدى أبنائنا الطلاب.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم| التعليم :القرار متروك للمحافظين حسب الطقس بكل محافظة

ويجز

لمسة زوجته تصنع الفارق.. ويجز يلفت الأنظار بإطلالة مميزة بحفله الأخير

صينية الكفتة بالبطاطس

أكلات بعد العيد.. طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس

بروتين

غير اللحم والفراخ.. 3 مصادر رخيصة الثمن للحصول على البروتين

بالصور

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد