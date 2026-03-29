3 ملايين جنيه خسائر.. الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق دار مناسبات بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من إخماد نيران حريق هائل بدار المناسبات بمدينة طنطا أثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية مما أسفر عن تكبد نحو 3 مليون جنيه علي الأكثر وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم شرطة اول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بدار المناسبات بدائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الواقعة وتم الدفع بـ5سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف وتم التهام واجهه دار المناسبات وتكبد خسائر مالية تصل الي 3 مليون جنيه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.