سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 130 فرش حشيش بالمحلة

تمكن ضباط مباحث الجنائية بالغربية من ضبط 3 من أباطرة وعناصر إجرامية بحوزتهم 130 فرشًا من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم خلال أجازة عيد الفطر المبارك بنطاق قري مركز المحلة الكبرى.

حملة أمنية بشوارع المحلة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتوافر معلومات حول قيام 3 من أباطرة الاجرام بترويج كميات من المواد المخدرة علي عملائهم بنطاق دائرة المركز.

ضبط المتهمين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين بحوزتهم 130 فرش حشيش قبل توزيعها علي عملائهم.

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.