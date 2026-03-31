محافظ الغربية يتابع حملة النظافة والتجميل بمنطقة الأشرف في طنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال حملة النظافة والتجميل والزراعة والدهانات الجارية بمنطقة الأشرف بنطاق حي ثان طنطا، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الميدان ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد محافظ الغربية على ضرورة استمرار أعمال النظافة اليومية، ورفع أي تجمعات للمخلفات أولًا بأول، إلى جانب الاهتمام بأعمال الزراعة والتجميل والدهانات، بما يسهم في الحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير ويعكس صورة حضارية تليق بمدينة طنطا.

تطوير وأعمال رصف

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالشكل الجمالي للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف خلق بيئة حضارية لائقة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المدن والمراكز.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا بضرورة المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل، والتفاعل السريع مع أي شكاوى، بما يضمن استدامة المظهر الحضاري والحفاظ على ما تم تحقيقه من تطوير.