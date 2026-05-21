أحمد سليمان: الزمالك يعيش يومًا تاريخيًا والتتويج جاء بفضل جماهيره

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن احتفالات التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز جاءت في أجواء مميزة تعكس قيمة النادي وجماهيره الكبيرة، مشيدًا بالدور الذي لعبته الروح الجماعية داخل الفريق والدعم المستمر من محبي النادي.

وقال سليمان خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” على قناة “MBC مصر”: “مبروك ليك ولينا ولجماهير نادي الزمالك العظيمة.. كلمة السر في كل حاجة هي شعبية نادي الزمالك وحلاوة الروح، والنهارده فعلاً يوم جميل من زمان ما شفتوش مع الزمالك بالحلاوة دي”.

وأضاف: “بشكر الرابطة وكل الجهات على شكل الاحتفالية ومنظر الطيارة والتكريم المحترم ده، وكمان الشركة المتحدة، النهارده كان يوم جميل بجد والله”.

وتابع: “كل المجلس بلا استثناء كان موجود، ورموز نادي الزمالك كلها حضرت النهارده، ولاعبي الزمالك المحترمين مثل عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي ومحمود فتح الله وكل الناس كانت موجودة والله العظيم”.

وأشار سليمان إلى أن مجلس إدارة النادي مر بتجارب صعبة خلال الفترة الماضية، قائلاً: “إحنا مجلس الإدارة ليه تجربة قبل كده حصل إيقاف مرتين والحمد لله قدرنا إن إحنا نعديهم ونكمل المسيرة”.

واختتم تصريحاته مؤكدًا دور الدعم الكبير الذي يتلقاه النادي، قائلاً: “فيه دعم كبير من محبي نادي الزمالك، وعلى رأسهم الأستاذ ممدوح عباس اللي ليه دور كبير جدًا في الفترات اللي فاتت ودعم لا محدود للنادي”.