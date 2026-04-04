تسبب فى وفاة طفلة.. ضبط قائد أتوبيس صدم دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة أحد الأشخاص ونجلته تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن إدعاء صاحبة الحساب بأن قائد أتوبيس إصطدم بدراجة نارية أعلى أحد الكبارى بالقاهرة نتيجة إنعدام الإنارة به مما أدى لوفاة طفلة وإصابة والدها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات باستقبالها قائد دراجة نارية “مصاب بجروح وكدمات متفرقة”، وبرفقته نجلته "توفت متأثرةً بإصابتها"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، إثر حدوث مصادمة أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

وبسؤال زوجة الأول "والدة الطفلة" أفادت بأنه حال استقلالهم دراجة نارية قيادة زوجها بالمنطقة محل الواقعة فوجئوا بإصطدام أتوبيس بجانبه بهم مما أدى لسقوطهم ووفاة نجلتها وإصابة زوجها ، وفرار قائد الأتوبيس.

وتم التوصل إلى مقطع فيديو يوثق الحادث ويؤكد عدم صحة الإدعاء بإنعدام الإنارة بالكوبرى محل الواقعة، وتم تحديد وضبط الأتوبيس "سارى التراخيص" وقائده "يحمل رخصة قيادة منتهية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته أقر بذات المضمون وعلل هروبه خشية مسائلته قانونياً.

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.