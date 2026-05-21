"الري": إجراءات استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المائية خلال الصيف

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات استباقية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المحاصيل الزراعية واحتياجات مياه الشرب والصناعة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع حصاد القمح والمحاصيل الشتوية، وحرص المزارعين على بدء زراعة المحاصيل الصيفية قبل فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مما نتج عنه إقبال شديد من المزارعين على مياه الري بشكل متزامن ومكثف.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة، من ضخ كميات إضافية عبر شبكة الرياحات والترع الرئيسية، والتي وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى في أغلب المناطق، مع عمل الموازنات المائية على القناطر الرئيسية على مدار الساعة، ومتابعة التزام المزارعين بمناوبات الري، لضمان حصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه، مع تشغيل محطات الرفع بأقصى طاقة لتلبية الاحتياجات المائية.

وصرح سويلم بأن الوزارة حريصة على تلبية كافة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب، خاصة خلال فترة الموسم الصيفي، الذي يشهد ارتفاع الطلب على المياه.

ووجه سويلم أجهزة قطاع الري المعنية بمواصلة المتابعة وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة، كما وجه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة متابعة تشغيل وصيانة محطات الرفع، لتلبية كافة الاحتياجات المائية، في ضوء القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري المائية ومحطات الرفع، ومعدلات الطلب على مياه الري والشرب.

كما طالب الإدارات العامة للري بمواصلة المتابعة على الطبيعة لحالة المناسيب والتصرفات المائية، والتشديد على تنفيذ المناوبات المائية، لضمان تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.