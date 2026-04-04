الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل الشاب والفتيات في واقعة ادعاء التحرش بحلوان

إسلام دياب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفتاة صاحبة واقعة ادعاء التحرش وأصدقائها، ونجل عمها، وذلك بعد انتهاء التحقيقات بتصالح الطرفين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة والشاب طرفي فيديو إدعاء التحرش بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وشهدت منطقة حلوان، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو متضاربة بين شاب وفتاة، يتبادلان فيها الاتهامات والمزاعم بشأن واقعة ادعاء تحرش، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة تفاصيل مختلفة تزيد من غموض المشهد.

وزعم الشاب، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أنه خلال عودته من عمله ومروره بشارع منصور بمنطقة حلوان، متجهًا إلى أحد محال صيانة الهواتف، فوجئ بـ 3 فتيات يقتربن منه ويبدأن في تصويره، بينما قامت إحداهن بالصراخ واتهامه بالتحرش دون مبرر.

وقال أن كاميرات المراقبة في محيط الواقعة أظهرت أنه لم يرتكب أي فعل مخالف، وأنه كان يقف ويتحدث مع شخص آخر قبل تدخل الفتيات، معتبرًا أن ما حدث محاولة لتلفيق اتهام له.

وأضاف الشاب: أن الواقعة مرتبطة بخلافات سابقة، مشيرًا إلى أن والد وشقيق إحدى الفتيات سبق أن تعديا عليه، وأنه حصل ضدهما على أحكام قضائية، متهمًا الطرف الآخر بمحاولة ابتزازه للضغط عليه للتنازل عن تلك القضايا، مؤكدًا أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في المقابل، ردت الفتاة عبر فيديو نشرته على حسابها، مؤكدة أن الشاب هو “ابن عمها”، وهناك خلافات عائلية بينهم تتعلق بالميراث.

وزعمت أن الشاب اعتاد – حسب روايتها – التعدي عليها لفظيًا ومحاولة الاعتداء عليها كلما رآها في منطقة حلوان، موضحة أنها قامت بتصويره فقط لإثبات تواجده في المنطقة أمام أفراد العائلة، بعد إنكاره المتكرر لذلك.

ونفت الفتاة بشكل قاطع اتهامه بالتحرش، مؤكدة أنها لم تحرر أي محضر بهذا الشأن، ولم تنشر الفيديو بنفسها على مواقع التواصل، متهمة الشاب بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها، خاصة بعد تداول الواقعة على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن القضايا المتداولة بين الطرفين لا تزال منظورة أمام القضاء، وأنها اتخذت إجراءات قانونية ضده بسبب ما وصفته بالتشهير. 

جهات التحقيق إخلاء سبيل صاحبة واقعة ادعاء التحرش التحرش التحقيقات تصالح

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

