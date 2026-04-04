جهاز شئون البيئة بالشرقية يفتش على 10 منشآت غذائية وصناعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق المعايير والإشتراطات البيئية ، وعدم وجود إنبعاثات تضر بالبيئة فضلاً عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة والتخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ، إلى أنه خلال شهر مارس الماضى قامت اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وادارة توعية البيئة بالفرع الاقليمي بالتفتيش على (١٠) منشآت غذائية وصناعية تعمل فى مجالات (البورسلين -السيراميك -الصناعات الورقية -المراتب والمفروشات -الصناعات المتطورة والتغليف تكرير وتعبئة الملح -الغزل والنسيج -تعبئة المياة -الصناعات الغذائية -تعبئة المياة ) ، وذلك بمراكز ومدن (الزقازيق ،بلبيس ،العاشر من رمضان ،الصالحية الجديدة)، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات العادية والخطرة وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية المفاجئة على ضبط عدة مخلفات بيئية وتحرير (٩) محاضر تتمثل فى عدم وجود سجل الحالة البيئية وعدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم وجود تعاقد تخلص من المخلفات العادية والخطرة وعدم توافر مهمات وقاية للعاملين ومخالفة مدخنة الغلاية للاشتراطات من حيث عدم وجود فتحة قياس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحاب المنشآت المخالفين بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.