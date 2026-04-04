التنمر على ذوي الهمم بالشرقية.. هذه عقوبة العنصريين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من آخر "من ذوى الهمم " و إرتكاب أفعال خادشة للحياء بالشرقية.

عقوبة التنمر

وفي هذا التقرير نرصد عقوبة التنمر من ذوي الهمم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعاقب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مرتكبي جريمة التنمر على فئة ذوي الإعاقة بالمجتمع، بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

ويعد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها النواب وصدق عليها الرئيس السيسي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

واستهدف القانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

ونص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والقائم على تصوير ونشر المقطع (عامل ، نقاش – مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح ، وقيام الثانى بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.