الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

التنمر على ذوي الهمم بالشرقية.. هذه عقوبة العنصريين

محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من آخر "من ذوى الهمم " و إرتكاب أفعال خادشة للحياء بالشرقية.

عقوبة التنمر

وفي هذا التقرير نرصد عقوبة التنمر من ذوي الهمم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعاقب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مرتكبي جريمة التنمر على فئة ذوي الإعاقة بالمجتمع، بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

ويعد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها النواب وصدق عليها الرئيس السيسي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

واستهدف القانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

ونص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والقائم على تصوير ونشر المقطع (عامل ، نقاش – مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح ، وقيام الثانى بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد