القبض على شخص استعان بزوجته للتعدي على زوجة شقيقة بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها وزوجته بإقتحام منزلها والتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شقيق زوجها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بإستخدام سلاح أبيض لخلافات حول لهو الأطفال.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وزوجته ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإتهم الشاكية بالتعدى عليه وشقيقه بالسب، ونفت زوجته ما نُسب إليها وعللت إتهام الشاكية لها لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





