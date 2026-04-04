حوادث

إصابة سائحة روسية وشاب مصري في حادث ميكروباص بطريق سفاجا القصير

تعرض شخصان للإصابة، بينهما سائحة تحمل الجنسية الروسية، إثر انحراف سيارة ميكروباص سياحي عن مسارها على طريق سفاجا – القصير عند الكيلو 40، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة مارينا سينكوفا (53 عامًا)، روسية الجنسية، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إضافة إلى إصابة مصطفى أشرف عبد العظيم (24 عامًا) من محافظة الدقهلية، بكدمات مماثلة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، في الوقت الذي باشرت فيه الجهات المختصة الإجراءات القانونية، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وبدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث وملابساته.

ويُعد طريق سفاجا – القصير من المحاور المرورية الحيوية التي تشهد كثافة ملحوظة في حركة الأتوبيسات والمركبات السياحية المتجهة إلى مدن جنوب البحر الأحمر، خاصة مع تنامي النشاط السياحي، الأمر الذي يستدعي الالتزام الصارم بإجراءات السلامة وقواعد القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث.

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

