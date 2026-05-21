ضبط نصف طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك خلال حملة تموينية بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء أسفرت عن ضبط نصف طن من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأماكن المخالفة.

جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع الغذائية المتداولة للمواطنين.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة تكثيف الحملات الرقابية وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

وقاد الحملة المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية بمشاركة شريف أحمد مفتش الرقابة التجارية حيث تمكنت الحملة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء من ضبط 22 جركن زيت طعام بإجمالي نصف طن تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب انتهاء مدة الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.