اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار متابعة المواطنين لتحركات أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها باعتبارها البديل الاقتصادي الأكثر انتشارًا مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء وفقًا لما رصدة بعض البرامج الصباحية.



ويأتي استقرار أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية في ظل توازن نسبي بين معدلات العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا بعد موجات من التقلبات السعرية التي شهدها قطاع الدواجن خلال الأشهر الماضية.

استقرار أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء مستويات مستقرة داخل المزارع والأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو وفقًا لبورصة الدواجن بين مستويات متقاربة، بينما يختلف سعر البيع النهائي للمستهلك من منطقة لأخرى بحسب تكاليف النقل وهوامش الربح وطبيعة كل محافظة.



وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي، مع استمرار ضخ كميات مناسبة من الدواجن يوميًا، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات مفاجئة خلال الأيام الحالية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 21 مايو 2026

استقرت أسعار الفراخ الساسو خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الكيلو داخل المزارع ما بين 90 و91 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 95 و105 جنيهات، وفقًا لاختلاف المناطق والأسواق.

وتشهد الفراخ الساسو إقبالًا ملحوظًا من بعض المستهلكين نظرًا لجودتها وطعمها المختلف مقارنة بالفراخ البيضاء التقليدية، وهو ما يحافظ على ارتفاع أسعارها نسبيًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم في الأسواق

واصلت الفراخ البلدي الحفاظ على مستوياتها المرتفعة نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 110 و125 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال عليها في العديد من المحافظات، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ويؤكد العاملون في قطاع الدواجن أن الفراخ البلدي عادة ما تسجل أسعارًا أعلى نتيجة ارتفاع تكاليف تربيتها، إلى جانب زيادة الطلب عليها مقارنة بأنواع الدواجن الأخرى.

أسعار البانيه اليوم في الأسواق

شهدت أسعار البانيه استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 205 و225 جنيهًا، مع استمرار الطلب المرتفع عليه داخل الأسواق والمحال التجارية.

ويعد البانيه من أكثر المنتجات التي تحظى بإقبال كبير داخل الأسر المصرية، خاصة في ظل سهولة تحضيره واعتماده كوجبة أساسية لدى الكثير من المواطنين.

عوامل ساهمت في استقرار أسعار الدواجن

يرجع استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية إلى عدة عوامل، من أبرزها:

استقرار أسعار الأعلاف

ساهمت حالة الهدوء النسبي في أسعار الأعلاف والخامات المستخدمة في التربية في تقليل الضغوط على المنتجين والمربين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع داخل الأسواق.

توازن العرض والطلب

تشهد الأسواق حالة من التوازن النسبي بين الكميات المعروضة وحجم الطلب اليومي، ما ساعد على الحد من التقلبات الحادة التي كانت تضرب سوق الدواجن خلال الفترات الماضية.

زيادة المعروض في الأسواق

عملت المزارع وشركات الإنتاج على زيادة المعروض من الدواجن بمختلف أنواعها، الأمر الذي ساهم في توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.