سعر الفراخ البيضاء اليوم.. بورصة الدواجن الثلاثاء 19-5-2026

يتابع المواطنون أسعار الفراخ والبيض بشكل يومي لأنها تؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسرة التي تعد الدواجن من أهم الوجبات البسيطة التي يقدمونها على المائدة.

انخفضت أسعار الفراخ، خلال الأيام الماضية وبالتبعيّة انخفضت أسعار البيض ومشتقات الفراخ وهي فرصة جيدة لكل من يرغب في شراء وتخزين الدواجن.

ويقدم لكم موقع صدى البلد، أسعار الفراخ والبيض اليوم وفقاً لأسعار بورصة الدواجن كالآتي…

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء ما بين 110 - 125 جنيهًا داخل السوق للمستهلك وفقًا للمناطق السكنية.

سعر الفراخ البيضاء

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، نحو 75 جنيهًا فى المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 86 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ الساسو

وصلت اسعار الفراخ الساسو نحو 78 جنيهًافى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يسجل تصل الفراخ الساسو للمستهلك فى المحال بسعر 90 جنيهًا.

سعر الديك الرومي

سجل سعر كيلو الرومى نحو 190 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 200 و 230 جنيها حسب المنطقة السكنية.

سعر البيض اليوم

ووصلت سعر كرتونة البيض الأبيض، لنحو 120 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا .

وسجلت كرتونة البيض البلدي 130 جنيه .

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 12 و11 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 12 و13 جنيها.

ووصل سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و9 جنيهات، وسعر الكتكوت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الروزي بيور بين 11 و12 جنيها.

أسعار الكتكايت في الشركات

ووصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في شركة القاهرة للدواجن: 21 جنيها.

وسجل سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت نحو 27 جنيها.

ووصل سعر كتكوت شركة الوطنية لنحو 23 جنيها.

وبلغ سعر كتكوت شركة الوادي نحو 25 جنيها.