محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأصدر محافظ الأقصر أمرا إداريا يتضمن عدد من التكليفات والإجراءات العاجلة لضمان جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية خلال فترة العيد.

وتضمنت التكليفات تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطواري بالمحافظة وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطواري وغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والتأكيد على توافر أماكن ذبح الاضاحي والتأكد من جاهزيتها واتخاذ اللازم قانونا من إجراءات لمنع الذبح في غير المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري للتأكد من سلامة الأضاحي والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لأعمال الذبح داخل المجازر.

كما أكد محافظ الأقصر، على تحقيق التنسيق بين مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.



كما وجه المحافظ بتحقيق التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة، والتنسيق مع مديرية الأمن خلال فترة العيد لتكثيف التواجد الأمنى والدوريات في أماكن التجمعات الجماهرية والحدائق والمناطق السياحية بما يساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

كما كلف محافظ الأقصر إدارة المواقف بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وعدم استغلال المواطنين وتوفير خطوط سير بديله أثناء الذروة.

كما وجه المحافظ برفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى.

وفي إطار مواجهة التعديات، شدد محافظ الأقصر على التصدي الفوري لأية حالات بناء مخالف أو تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التأكيد على التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمرور على المطاعم ومستودعات البوتاجاز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أية مخالفات لضبط الأسعار، مع التأكد من توافر الحصص التموينية وكذلك البترولية والمحروقات يومياً والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

كما تضمنت التكليفات تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والري والمسطحات المائية للمرور على المراسي والعائمات النهرية للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد حفاظًا على سلامة المواطنين.