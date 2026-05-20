اطلع يا ولدي.. صرخات أب تهز القلوب أثناء البحث عن نجله الغريق بسوهاج
سموحة يُفسد فرحة بيراميدز ويتعادل في نهاية الشوط الأول
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأصدر محافظ الأقصر أمرا إداريا يتضمن عدد من التكليفات والإجراءات العاجلة لضمان جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية خلال فترة العيد.

وتضمنت التكليفات تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطواري بالمحافظة وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطواري وغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والتأكيد على توافر أماكن ذبح الاضاحي والتأكد من جاهزيتها واتخاذ اللازم قانونا من إجراءات لمنع الذبح في غير المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري للتأكد من سلامة الأضاحي والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لأعمال الذبح داخل المجازر.

كما أكد محافظ الأقصر، على تحقيق التنسيق بين مديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

كما وجه المحافظ بتحقيق التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة، والتنسيق مع مديرية الأمن خلال فترة العيد لتكثيف التواجد الأمنى والدوريات في أماكن التجمعات الجماهرية والحدائق والمناطق السياحية بما يساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

كما كلف محافظ الأقصر إدارة المواقف بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وعدم استغلال المواطنين وتوفير خطوط سير بديله أثناء الذروة.

كما وجه المحافظ برفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى.

وفي إطار مواجهة التعديات، شدد محافظ الأقصر على التصدي الفوري لأية حالات بناء مخالف أو تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التأكيد على التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمرور على المطاعم ومستودعات البوتاجاز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أية مخالفات لضبط الأسعار، مع التأكد من توافر الحصص التموينية وكذلك البترولية والمحروقات يومياً والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

كما تضمنت التكليفات تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والري والمسطحات المائية للمرور على المراسي والعائمات النهرية للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد حفاظًا على سلامة المواطنين.

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تفشي إيبولا في أفريقيا يتوسع والوفيات تتجاوز 130 حالة

يوم الفراق 3 فصول خريف.. بوتين يرحب بالرئيس شي على الطريقة الصينية

تونس تحتضن الاحتفالية الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

