أستاذ علاقات دولية: الضربة الأمريكية ضد إيران قادمة لا محالة

أكد الدكتور إياس الخطيب، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، من دمشق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع إيران بطريقة صارمة للغاية، قائلاً: "إما أن تنفذ كل شيء، أو أن ترفض كل شيء"، موضحًا أن ترامب يهدد إيران باستخدام "الجيوش الجرارة" إذا لم تستجب لشروطه، مشيرًا إلى أن إيران تواجه حربًا وجودية ولا يمكنها التنازل.

وأشار الخطيب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحرب الأمريكية-الإيرانية بدأت تعكس نتائج إيجابية لإيران أكثر من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن التحالف الذي قاد العالم بعد الحرب العالمية الثانية، والمكون من أوروبا وأمريكا وإسرائيل، بدأ يتفكك.

وأوضح إياس الخطيب أن الحرب الأمريكية على إيران "قادمة لا محالة"، مؤكدًا أن زيارة ترامب للصين لم تحقق أي فوائد لأمريكا ولم تغير من المعطيات على الأرض، مشيرًا إلى أن الضربة الأمريكية المرتقبة مرتبطة بعدة ملفات، وأن الفترة الحالية هي مرحلة هندسة هذه الضربة، مؤكداً أن العقلية الأمريكية لا ترى أمامها إلا الضربات ضد إيران، متوقعًا أن تكون الانفجارات المقبلة الأكبر والأكثر تأثيرًا.