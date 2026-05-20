الأهلي إلى الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم سموحة ويشارك في دوري أبطال إفريقيا

حقق بيراميدز فوزا مهما علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام المجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح “بيراميدز” التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى متقنة من أحمد عاطف لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء قابلها محمود عبد الحفيظ زلاكة بتسديدة قوية بالرأس سكنت الشباك.

وأدرك “سموحة” هدف التعادل في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من عبده يحيى لاعب سموحة من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء شتتها دفاع بيراميدز بطريقة خاطئة وصلت الكرة الى هشام عادل الذي مر وسدد الكرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق ناصر ماهر من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثاني رسميا برصيد 54 نقطة ، وتجمد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.