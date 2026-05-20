بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري.. إسلام صادق يعلق: المسيطر على القلوب مالك عقول جماهيره يحقق المستحيل
برلماني: التعليم في مصر يدخل مرحلة إعادة بناء شاملة لصناعة المستقبل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
أخبار العالم

منتخب الكونغو الديمقراطية يلغي معسكره التدريبي بكينشاسا بسبب إيبولا

القسم الخارجي

ألغى منتخب الكونغو الديمقراطية معسكره التدريبي الذي كان مقرراً لمدة ثلاثة أيام استعداداً لكأس العالم، وكذلك حفل وداع الجماهير المقرر في العاصمة كينشاسا، بسبب تفشي فيروس إيبولا في شرق البلاد.

وسيتم استكمال الاستعدادات في أماكن أخرى بعد تفشي نوع نادر من فيروس إيبولا يُعرف باسم "بونديبوجيو"، والذي يُعتقد أنه أودى بحياة أكثر من 130 شخصاً، وتسبب في نحو 600 حالة مشتبه بها.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يُمثل حالة طوارئ صحية عامة تحظى باهتمام دولي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين تحضيريتين استعداداً لكأس العالم، الأولى ضد الدنمارك في لييج، ببلجيكا في 3 يونيو، والثالثة ضد تشيلي في جنوب إسبانيا في 9 يونيو. وأكد المتحدث باسم المنتخب، جيري كاليمو، لوكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء، أن المباراتين ستُقامان في موعدهما المحدد.

وقال كاليمو: "كانت هناك ثلاث مراحل تحضيرية: الأولى في كينشاسا لتوديع الجماهير، والثانية في بلجيكا وإسبانيا مع إقامة مباراتين وديتين ضد الدنمارك في لييج وتشيلي في إسبانيا، أما المرحلة الثالثة من 11 يونيو في هيوستن بالولايات المتحدة. وقد أُلغيت مرحلة واحدة فقط، وهي مرحلة كينشاسا".

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

