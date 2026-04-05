بتكلفة 7 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع منيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة دخول المشروعات الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمنطقة المساكن الشعبية (الساحة) بالقطاع الرابع بمدينة منيا القمح ، بمساحة إجمالية بلغت ١٣ ألف متر مسطح ، وبنسبة تنفيذ وصلت ٩٨٪ باعتماد مالي قدره ٧ مليون جنيهاً، للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.