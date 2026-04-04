بقوة 6.0 ريختر.. زلزال يضرب جنوب شرقي سارانجاني في الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.0 ريختر منطقة على بعد 90 كم جنوب شرقي سارانجاني في الفلبين الساعة 10:34 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبشكل مبدئي، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 99.6 كم، عند التقاء دائرة عرض 4.89 درجة شمالا، وخط طول 126.10 درجة شرقا.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت عن وقوع زلزال بولاية وان في شرق البلاد بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت أن الزلزال أثار حالة من القلق بين السكان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وكان على عمق يُقدّر بنحو 7 كيلومترات، وهو ما ساهم في شعور السكان بالهزة بشكل واضح في المناطق القريبة.

وامتد تأثير الزلزال إلى ولايات شرق تركيا، من بينها أغري وبتليس وإغدير وهاكاري، حيث أفاد السكان بشعورهم بالاهتزازات الأرضية.

وقالت السلطات التركية إن فرق الطوارئ بدأت على الفور تنفيذ عمليات مسح ميداني شاملة في المناطق المتأثرة، للتأكد من سلامة المباني والبنية التحتية، وعدم وجود أضرار غير ظاهرة.