الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 23 صاروخا باليستيا و56 مسيرة إيرانية

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت السبت، مع 23 صاروخ باليستي و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها عبر حسابها في «إكس» أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 498 صاروخاً باليستياً، 23صاروخ جوال و 2141 طائرة مسيرة.





وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 10 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية، وإصابة 217 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية، التونسية، المغربية والروسية.





وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.